Venían de Texas y vuelcan en la 57

SABINAS, COAH.- Provenientes de Austin, Texas, dos connacionales volcaron la madrugada de ayer sobre el kilómetro 54 de la carretera federal 57, tramo Sabinas-Monclova.

Elementos de Protección Civil y bomberos del Municipio de Escobedo, se desplazaron al lugar de los hechos para auxiliar a los heridos, personas que viajaban a bordo de una camioneta Ford, Expedition, color blanco con placas americanas.

Los afectados mencionaron que se dirigían a Toluca, Estado de México sin embargo al perder el control del volante terminando volcando la camioneta siendo desplazados a un hospital de la ciudad de Monclova.

Fueron elementos de la Guardia Nacional quienes abanderaron el lugar cerca de las 03:00 horas, tomando control de la situación.