Verifican condiciones en la Mina 8

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. El reciente accidente minero que se registró en el área de rampas que se construyen en terrenos de Pasta de Conchos donde resultaron dos mineros lesionados atrajo la atención de inspectores que ayer verificaron en qué condiciones están trabajando los obreros.

Un grupo de mineros que prefirieron el anonimato para evitar problemas con la empresa Obras Mineras y Tiros del Centro S.A de C.V. señalaron que la mayoría de los trabajadores no están recibiendo la cantidad que les habían indicado al momento de su contratación por tal motivo una veintena de trabajadores que se fueron a descansar ya no regresaran a laborar.

Además señalaron que se han registrado una serie de accidentes aunque no son graves pero no dejar de ser accidentes que se originan por los malos trabajos que se llevan a cabo, inclusive algunos mineros han sufrido hipotermia por que no cuentan con el equipo adecuado para trabajar en el agua.

La mayoría de los trabajadores son originarios de Durango y Chihuahua que dejan su lugar de origen con la promesa de que recibirán un atractivo sueldo cuando en realidad no es cierto, ayer inició el descanso para los mineros y ya no regresarán para continuar con las labores.

Denunciaron que el accidente minero pudo ser descuido por la mala operación ya que al parecer del personal de seguridad por lo tanto los trabajadores no se sienten seguros en estar operando en ese lugar por las condiciones de seguridad que son deplorables.

Los trabajadores dijeron desconocer a que dependencia pertenecen los inspectores pero esperan que verifiquen a fondo la situación que están dando a conocer los obreros.