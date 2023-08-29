Vinculan a “La Pelona”

SABINAS, COAH. - Ayer se llevó a cabo la audiencia inicial en el Centro de Control en contra de Fernando “N”, alias "La Pelona" por el delito de robo a interior de la pescadería "Chapita" hechos ocurridos el pasado mes de Julio.



Ulises Ramírez Guillén, Delegado Regional de la Fiscalía, señaló que un juez dictó prisión preventiva como medida cautelar al presunto responsable del robo al citado negocio que se ubica en la calle Independencia.

Por tratarse de un delito de carácter patrimonial, el presunto responsable pretende llegar a un arreglo reparatorio con el propietario de la pescadería "Chapita" Jesús entregando la cantidad que fue sustraída de dicho negocio, sin embargo será decisión del afectado.

Cabe hacer mención que el robo se registró los primeros días de julio y fue denunciado por el dueño del negocio señalando a la policía que el presunto responsable sustrajo la cantidad de 120 mil pesos que se encontraba en la caja registradora.

El ladrón fue captado por las cámaras de video cuando ingería una cerveza, para luego huir del lugar, la imagen del sujeto fue presentado como evidencia al momento en que presentó su denuncia en la Agencia Investigadora del Ministerio Público.