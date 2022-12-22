Vinculan al asesino de "la Loba"

SABINAS, COAHUILA.- Jorge Armando “N” luego de su re aprensión fue vinculado a proceso ayer en audiencia inicial por el homicidio de Jacobo de Jesús Pérez Rodríguez a quien apodaban “La Loba” en el año 2020, al cual primero privaron de su libertad para después asesinarlo y ocultarlo en una tumba del panteón de Villa de las Esperanzas, el homicida podría enfrentar cargos por 50 o 60 años en prisión informó la licenciada Thelma Lizeth Pecina Reyes, coordinadora de ministerios públicos en la región carbonífera.

Este homicidio fue cometido por él y dos cómplices uno se encuentra purgando sentencia y otro quedó en libertad pues participo en el ocultamiento del cadáver, este homicidio ocurrió hace dos años, Jorge Armando “N” quedó también en libertad porque el juez consideró que no había elementos para vincularlo a proceso.

Luego de una apelación por parte del ministerio público adscrito un magistrado en Monclova Coahuila determinó que si había responsabilidad, por lo tanto se revocará la no vinculación, ayer se llevó a cabo la audiencia inicial donde se vinculó a proceso en Nueva Rosita, luego de que fue reaprendido en la villa de las Esperanzas Coahuila.

El imputado podrían enfrentar la penalidad más alta por homicidio calificado 50 a 60 años, hubo una interrupción en el proceso por no haberlo vinculado a proceso entonces, señaló la licenciada Pecina, pero una vez que se detiene, continua el procedimiento con la audiencia inicial, posteriormente se dará un plazo para proporcionar datos de prueba, será como que “apenas inicia”, una vez que se detiene para efecto de reunir datos de prueba acreditar no responsabilidad atenuante y si no se llega a cabo un procedimiento abreviado se tendrá que ir a juicio.

Jacobo de Jesús Perez contaba con 35 años cuando fue asesinado fue identificado por su padre, luego de que tenía días desaparecido, la necropsia dio a conocer que presentaba golpes contusos en la cabeza, así mismo fue amarrado del cuello, según las causas de la muerte, fue por asfixia por ahorcamiento.