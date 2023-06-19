Vive de milagro sale de camino y vuelca conductor

SABINAS, COAH. Elementos de Seguridad Pública atendieron un reporte de un accidente automovilístico tipo volcadura con salida de camino, el conductor de la unidad resultó ileso, sin embargo el carro compacto resultó con pérdida total.

Los hechos se registraron el domingo sobre la carretera estatal 25, en el tramo del kilómetro 4.5 entre Sabinas y Pueblo Nuevo hasta donde llegaron los elementos policíacos y cuerpos de auxilio para atender al conductor de la unidad.

El reporte del accidente fue atendido a las 23:00 horas, por los oficiales de Seguridad Pública que acudieron al lugar de los hechos y localizaron un vehículo compacto Chevrolet Corsa modelo 2006, color guindo con placas de circulación de Coahuila.

La unida era conducido por Ervey N de 23 años, con domicilio de la calle Sabino 415 en la Colonia La Joya y se desplazaba de oriente a poniente cuando se registró la salida de camino para después volcarse.

La unidad volcada terminó en posición sobre sus neumáticos presentando cuantiosos daños materiales que se considera pérdida total, los elementos investigaron cuales fueron las causas del accidente que al parecer se trató de una falla mecánica.