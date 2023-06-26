Vuelca sabinense en la Autopista

SABINAS, COAH.- El conductor de una camioneta Pick UP Nissan originario de esta población y procedente de San Antonio Texas, resultó con crisis nerviosa al volcar su unidad que remolcaba otra camioneta en una traila, cuando sobrevino el accidente.

Los hechos se registraron sobre la autopista Premier cuando Edgar Jesús Rodríguez Piedra de 26 años de transitaba en la Pick Up presuntamente a exceso de velocidad aunado a las malas condiciones en que se encuentra casi la totalidad de la cinta asfáltica provocaron que perdiera el control de la unidad sobreviviendo el accidente.

El conductor resultó con lesiones en diferentes partes del cuerpo así como una crisis nerviosa, cuando llegaron los oficiales de la Guardia Nacional les explicó que la traila en que transportaba la camioneta Toyota Tundra color blanco modelo 2001 con placas de circulación de Oklahoma se descontroló provocando la volcadura.

Los daños que arrojó la volcadura son de consideración, los agentes de la Guardia Nacional, acordonaron el área para evitar posibles accidentes mientras que realizaban las acciones para remolcar la unidad dañada.

Una grúa de Sabinas remolcó la unidad hacia un corralón de este municipio donde quedó depositada mientras que el presunto responsable recibía atención médica debido a la crisis nerviosa que presentaba además de las lesiones.