Vuelca tráiler y paraliza Autopista

SABINAS, COAH.- Por espacio de algunas horas quedó suspendido el tráfico sobre la autopista Premier tramo Sabinas-Allende debido a una volcadura de un tráiler que aparentemente transportaba tierra.

La circulación permaneció cerrada mientras que se realizaban las maniobras para retirar la pesada unidad que quedó atravesada en ambos carriles de acceso, la ayuda no se hizo esperar por los traileros que apoyaron su compañero.

En esta volcadura no resultaron personas lesionadas solamente daños materiales, por el momento se desconoce quién es el conductor de la unidad y a que compañía pertenece.

Las largas filas de conductores esperaron un largo tiempo para que se abriera la circulación y retomar su camino, la pesada unidad fue remolcada fuera de la carretera para el libre tráfico.