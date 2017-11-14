Vuelca y se mata

SABINAS, COAH.- El conductor de una camioneta que se desplazaba con dirección de Monclova a Sabinas, murió en una trágica volcadura que se registró la madrugada de hoy en el kilómetro 108 de la carretera federal 57, a la altura del paraje conocido como Don Benigno.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana delegación Sabinas se desplazaron al lugar, concretamente a la altura de la empresa Trinity, donde encontraron envuelta en llamas una camioneta Ford Lobo en color negro, con placas de circulación FA-21584 del estado de Coahuila. Sobre la carpeta asfáltica fue localizado Francisco Alejandro Maldonado González, originario de Monclova según una identificación que fue encontrada entre sus ropas.

Autoridades policíacas se desplazaron al lugar y finalmente se dio fe del levantamiento del cadáver, para trasladarlo a un anfiteatro donde le realizaría la necropsia de ley.