Vuelcan empleados de Trinity en la 57

SABINAS, COAH. - Un accidente automovilístico tipo volcadura movilizó a los cuerpos de emergencia y a las corporaciones policíacas quienes se concentraron sobre la carretera Federal 57 a la altura del kilómetro 105 donde supuestamente se encontraba una mujer lesionada.

Al llegar los paramédicos de la Cruz Roja Delegación Sabinas al lugar de los hechos encontraron ilesa a la conductora de la mini van Chrysler Claudia Dinora Juárez González de 35 años de edad al igual que a sus acompañantes.

La mujer refirió que viajaba acompañada de tres compañeros de trabajo que prestan sus servicios en Trinity Raíl procedentes del municipio de Múzquiz con dirección a esta localidad, tanto la conductora como los empleados resultaron ilesos.

De cualquier manera los paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la conductora y sus acompañantes quienes aparentemente resultaron ilesos, elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento de los hechos.

La causa del accidente fue una salida de camino y al momento en que la conductora pretende retomar la cinta asfáltica perdió el control del volante sobreviniendo la volcadura que arrojó solamente daños materiales.