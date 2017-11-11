...Y primer lugar en cobertura eléctrica

SABINAS, COAH.- Tras señalar que el estado de Coahuila ocupa el primer lugar nacional en cobertura eléctrica con un 99.63%, el secretario de Desarrollo Social a nivel Estatal Inocencio Aguirre Willars señaló que esta es una administración histórica en materia de Desarrollo Social.

Además se redujo la pobreza como nunca antes, los números tanto porcentuales como absolutos en materia de pobreza extrema son los más bajos que ha habido en la historia de Coahuila.

Por lo anterior, es que estamos cerrando fuerte este Gobierno, pues entregamos una obra de electrificación en el sector de Don Martin y muchas más que vamos a estar entregando durante estos días que restan de la administración.

Quiero decir que algunas otras muy pocas van a quedar todavía por concluirse ya en diciembre de este año pero estamos muy contentos de todo lo que se ha realizado en materia de electrificación.

Como ya lo dije, somos el Estado con mayor cobertura pues la mayoría de las viviendas cuentan con dicho servicio a pesar de ser uno de los Estados de mayor extensión en el País.

Tenemos 152 mil kilómetros cuadrados, somos el tercer Estado más extenso del País y aún así hemos llegado prácticamente a cada rincón del desierto de Coahuila, a cada comunidad que se encuentra en todo el Estado.

Decir que prácticamente estamos levantando bandera blanca en electrificación, pues lo que está pendiente son las ampliaciones naturales que se van dando por el crecimiento poblacional, pero sí, podemos decir que tenemos bandera blanca en electrificación y así como en ese tema en todos los rubros que tienen qué ver con Desarrollo Social, hubo un gran impulso del gobernador Rubén Moreira en esta materia pues su interés particular por la gente más necesitada así lo marca, hoy únicamente el 1.7 % de la población está en situación de pobreza extrema.

Mencionó que en Coahuila son 450 mil personas las que se beneficiaron con programas sociales y en la región Carbonífera estamos hablando del 20 % del total de la cantidad de personas, invirtiendo más de 6 mil millones de pesos los que se invirtieron durante estos seis años de gobierno.