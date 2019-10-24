Y reforzarán seguridad en secundaria

SABINAS, COAH.- Tras los hechos ocurridos en donde una menor de edad sufriera abuso sexual a la salida de la Secundaria Venustiano Carranza, la directora del plantel Diana Mireya Fernández, comentó que se realizarán diferentes inspecciones en los portones de entrada y salida, para conservar la seguridad de los estudiantes.

Otra de las medidas de seguridad, será que solicitarán alguna credencial a los vendedores ambulantes, para comprobar que pertenezcan a alguna organización.

Y de no ser así, que no tengan respaldo de alguna organización, entonces se les pedirá que se retiren con el apoyo de la policía municipal.

De igual manera, comentó que estarán al pendiente de los alumnos para concientizarlos en relación a este tipo de situaciones, ya que en determinadas ocasiones, pueden resultar víctimas de algún tipo de abuso como el registrado el pasado miércoles.

También recalcó que redoblarán esfuerzos con maestros y prefectos de la institución para que estén más apegados a los estudiantes y a cada situación que surja se le dé seguimiento inmediato con los directivos para dar solución a cualquier conflicto que ocurra.