Reconoce Marcela a la Sociedad Civil

SALTILLO, COAH.- La Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, reconoció el gran trabajo que realizan los organismos de la sociedad civil para atender a las y los coahuilenses en situación de vulnerabilidad, y refrendó su apoyo total para impulsar sus causas.

“En Coahuila hemos hecho una gran sinergia con la sociedad civil en temas como la atención a niñas y niños con cáncer, con discapacidad, adultos mayores en situación de abandono y coahuilenses que luchan contra el cáncer, así como con instituciones como la Cruz Roja y la Fundación Michou y Mau”, comentó.

Durante la Administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el trabajo coordinado con la sociedad civil y los Sistemas DIF Municipales, es una premisa que ha multiplicado resultados, resaltó.

“Tenemos un objetivo común, que es el mejorar las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad, procurar su desarrollo integral y favorecer la reconstrucción del tejido social, por ello desde que inició esta Administración Estatal hemos trabajado muy de la mano con los organismos de la sociedad civil”, apuntó.

Recordó que bajo este esquema de coordinación, el Gobierno del Estado y DIF Coahuila vinculan también sus acciones con asociaciones que se dedican a la atención y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes con cáncer, como el grupo Encendamos Una Luz AC, en donde se apoya con medicamento oncológico a las pequeñas y pequeños que luchan contra ese mal.

De igual forma, se impulsan actividades como la Tercera Colecta de Tapitas, en la que se entregó a organismos de la sociedad civil 9.4 toneladas de taparroscas de plástico, que se convertirán en recursos y tratamientos para niñas y niños con diagnóstico de cáncer.

De igual forma, Marcela Gorgón destacó la vinculación de esfuerzos con la Fundación Michou y Mau para atender a niñas y niños con quemaduras severas, y prevenir este tipo de accidentes.

Aunado a ello, se apoya al Teletón año con año, para que esa noble institución brinde sus servicios a las personas que viven con algún tipo de discapacidad.

Además, recordó Marcela Gorgón, hace unos días se entregaron en tiempo y forma a la Cruz Roja Delegación Coahuila las aportaciones derivadas del pago de derechos de control vehicular por parte de las y los coahuilenses, así como de trabajadores y trabajadoras del Gobierno del Estado, que en monto global ascienden a 146 millones de pesos en lo que va de la presente Administración.

Junto a estas acciones, también se brinda capacitación y acompañamiento a los organismos de la sociedad civil organizada, añadió.

“Nosotros reconocemos la vocación y el trabajo de la sociedad civil organizada, que con su ejemplo impulsa a las y los coahuilenses para que todos aportemos acciones que produzcan beneficios a favor de quienes más lo necesitan”, expresó.

“Por ello ratificamos el compromiso del DIF Coahuila y del gobernador Miguel Riquelme con los organismos de la sociedad civil”.