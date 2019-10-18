Abierta convocatoria para el conversatorio

TORREÓN Coah.- La convocatoria para participar en el Conversatorio “Universidad Unida para Erradicar la Violencia Hacia la Mujer” cierra este 18 de octubre, el evento es organizado por la Coordinación de la Unidad Torreón y el Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria.

El conversatorio está dirigido a estudiantes, profesores e investigadores de las diferentes facultades, escuelas, centros de investigación y comunidad en general de la Comarca Lagunera, para que participen con la presentación de propuestas o resultados de investigación para erradicar la violencia hacia la mujer.

La actividad se realiza en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, el Comité Consultivo contra la Violencia de Género y la Asociación de Colonias del Norte de Torreón.

El evento se desarrollará el 29 de octubre de 2019 en la Infoteca “León Felipe” en Ciudad Universitaria de la UAdeC Campus Torreón de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Los temas que se abordarán son: Cultura y tradiciones desde el enfoque de género en la Comarca Lagunera, acciones preventivas y correctivas para erradicar la violencia de género y Fomento de la equidad, armonía y cultura de paz. Lo anterior deberá de contar con un enfoque desde lo social, económico, salud y legal.

Los trabajos incluirán planteamiento del problema, metodología, desarrollo, conclusión y/o propuestas, deberán de ser enviados al correo [email protected] .

La recepción de propuestas o resultados se acompañarán de un cartel electrónico y la fecha límite para inscribirse es el viernes 18 de octubre de 2019, el día del evento llevar la propuesta impresa en 1 o 2 cuartillas