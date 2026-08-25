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Coahuila

Conductor de ruta Express fallece tras accidente en Ramos Arizpe

La Fiscalía General del Estado investiga las circunstancias del accidente y las responsabilidades.

Por Hilda Sevilla - 25 agosto, 2026 - 09:29 a.m.
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      Ramos Arizpe, Coahuila.- El conductor de una unidad de la ruta Express perdió la vida luego de resultar gravemente lesionado en un accidente registrado sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, frente a la planta Stellantis.

      De acuerdo con los primeros reportes, el operador viajaba solo cuando presuntamente dormitó al volante, provocando que el camión saliera de su trayectoria, subiera al camellón y terminara impactándose contra una palma y la estructura de un puente peatonal.

      El fuerte choque dejó al conductor prensado dentro de la cabina, por lo que elementos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe realizaron las maniobras para rescatarlo.

      Tras ser liberado, el operador fue trasladado de urgencia al Hospital Ixtlero, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

      Acciones de la autoridad

      Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para tomar conocimiento del deceso y llevar a cabo las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades.

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