Acude gobernador Miguel Riquelme a emitir su voto en Torreón.

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 4 de Junio de 2023.- Al acudir a emitir su voto en esta jornada electoral, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró que, con mucha anterioridad, se dedicaron a generar paz para que este proceso electoral se realice en completa calma.

El Mandatario estatal acudió a sufragar a la Casilla 1466, ubicada en la Escuela Primaria “Evangelina Valdez Dávila”, del Fraccionamiento Anna, desde donde comentó que las elecciones han transcurrido en completa calma, y que en las más de 4 mil casillas dispuestas en toda la entidad hay gente haciendo fila para emitir su voto.

Al momento de acudir a su casilla correspondiente, señaló que el 98 por ciento de las casillas estaban abiertas y que la participación de la población era copiosa. Mencionó que espera que la votación supere el 55 por ciento de participación ciudadana.

Riquelme Solís ratificó que con mucho tiempo y anticipación, se previó y se planeó la seguridad de las y los coahuilenses para que pudieran acudir a todas las casillas.

Declaró que hubo la advertencia de los tres órdenes de Gobierno en relación con respetar la Ley en este proceso, así como el acuerdo de la Ley Seca.

Comentó que se han realizado operativos, en el marco legal, de las funciones de seguridad, no sólo de la Policía Estatal, sino también de parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en forma coordinada, con lo que se ha estado alerta de que no haya la intromisión indebida de actores que afecten la seguridad del proceso a fin de que la ciudadanía exprese su voto en forma libre y auténtica.

“Nunca hemos permitido la intromisión de entes ajenos y hemos estado muy al pendiente, no ha pasado a mayores hasta ahora, las casillas están llenas. La seguridad no viene de hoy, ni es sólo de la Policía Estatal, sino de los tres órdenes de Gobierno”, reiteró, con el objetivo de asegurar el sufragio en plena libertad.

Miguel Riquelme expresó que desde muy temprano helicópteros recorren las diversas regiones del estado con la intención de supervisar el operativo de seguridad en el marco de la ley y reafirmar el mensaje de que en la entidad se iba a cuidar que esta fiesta ciudadana transcurriera en calma.

Recordó que son tres la aeronaves que están apoyando en vigilancia: Uno con base en Torreón, para toda la zona de La Laguna; otro con base en Saltillo, para toda la Región Sureste; y uno más con base en Piedras Negras.

El Mandatario estatal expresó su deseo de que todas y todos los ciudadanos salgan a las urnas a votar en forma libre, y que esta jornada sea una fiesta democrática que transcurra como hasta ahora: En paz y con pleno respeto a las autoridades electorales que organizan el proceso de esta renovación constitucional.