Acusaciones a Pepe Mazter son falsedades

SALTILLO, COAH.- Tras la denuncia hacia José Guerrero, conocido como Pepe Mazter, por maltrato y acoso a su ex esposa Iris Díaz, el guitarrista y representante del grupo, Juan José Flores, declaró que la agrupación cierra filas para apoyar su compañero, además de que parte de la información que ha trascendido sobre la presunta agresión y el proceso judicial que enfrenta el vocalista es falsa.

"Él tiene sus problemas personales como cualquiera, pero los demás no los hacen públicos, este tipo de detalles es de gente que se aprovecha de la popularidad del grupo y hacen un problema grande donde no lo hay", detalló el músico.

Flores agregó que ha recibido llamadas de empresarios para preguntarle sobre el tema desde que se dio a conocer en redes sociales la agresión: "Hay muchas cosas que se han dicen y sólo alteran a la gente, me preguntan que si está en proceso judicial o encerrado y eso no es cierto, Pepe no me ha informado nada de eso y si fuera así, pues buscaríamos una solución".

De igual manera, agregó: "En esta situación hay personas que tocan las puertas de los medios de comunicación para hacer un escándalo, pero nosotros seguimos trabajando como siempre lo hemos hecho desde hace 33 años y es la primera vez que el nombre del grupo se mancha por un tipo de detalle como este, pero insistió, también se han dicho muchas mentiras y el problema de Pepe es ajeno a Mazter", expresó el representante.

Mientras tanto, José Guerrero continúa en las presentaciones que ha tenido la agrupación e incluso planean hacer una gira fuera del país en el próximo mes: "Seguimos trabajando, cada fin de semana hay eventos y tenemos muchos más programados.