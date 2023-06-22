Afectan a mascotas altas temperaturas

SALTILLO, COAH.- Luis Alfonso Carrillo González, Director de Salud Pública en Saltillo advirtió que las altas temperaturas afectan también a las mascotas y que al igual que a los humanos, estas pueden sufrir golpes de calor.

“Exhortamos a la población que tiene mascotas a tomar precauciones ante las altas temperaturas para evitarles golpes de calor, pues ellas también pueden padecer las altas temperaturas, por lo que es importante seguir las recomendaciones y estar al pendiente de ellas”, explicó Carrillo González,

El funcionario detalló que se puede producir un golpe de calor cuando las mascotas se quedan encerradas en algún sitio donde la temperatura ambiente es demasiado elevada, como un coche, un balcón al sol o una habitación sin ventilación apropiada, así como cuando no tienen hidratación.

“También existe riesgo cuando las llevan a hacer ejercicio bajo el sol y a las horas del día más calurosas; el asfalto caliente pude quemar sus patitas; entre los síntomas de un golpe de calor en las mascotas se encuentran fuertes jadeos, dificultad para respirar, lengua y mucosas de color rojo brillante que termina degradando hasta un color azulado debido a la oxigenación deficiente de la sangre, vómitos, babeos con saliva espumosa, aumento del ritmo cardiaco y convulsiones”, agregó Luis Alfonso Carrillo.

Finalmente, el Director de Salud Pública recomendó dar primeros auxilios como enfriar la temperatura corporal al sumergirlo en una bañera, remojar las almohadillas y el vientre del animal o colocarlo en un lugar fresco y para favorecer la circulación sanguínea, se recomienda masajear la parte inferior de las patas.