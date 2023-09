Agradecen atención adultos mayores

Saltillo, Coahuila.- Como cada mes, la señora María Antonia López Bernal acude a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo para su consulta periódica.

Llega puntual a su cita, y tras unos minutos, la asistente médica le pide ingresar al consultorio, donde el personal médico la pesa, le toma la presión y hace un pequeño cuestionario sobre su salud.

Doña Antonia, quien padece de hipertensión, destacó el trato que recibe del personal médico y administrativo del Instituto, el cual considera siempre ha sido digno. "Las atenciones que yo recibo dentro de la clínica son exclusivas para el adulto mayor, porque nos dan un trato muy bueno", señaló.

"Soy una persona a la que le gusta saludar y me gustaría que vieran el trato que recibo. Son muy buenas personas, no me quejo, ni nunca me he quejado, ni me quejaré. Siempre que vengo, la atención es exclusiva", añadió.

La doctora Elizabeth Balderas Udave, directora de la UMF No. 73, resaltó que la señora Antonia es digna representante de las personas adultas mayores entre la población derechohabiente atendida en el IMSS en Coahuila, ya que lleva un correcto apego a sus citas y tratamientos, lo cual, indicó, impulsa al personal de salud a implementar políticas de cuidado integral para este sector de la población.

Durante agosto, el Instituto reforzó la estrategia "8 Prácticas de Cero Discriminación a las Personas Adultas Mayores", que contribuye a respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la protección de la salud entre los adultos mayores.

Para la señora Antonia es importante que los adultos mayores sean escuchados y puedan expresar lo que sienten. "Poder hablar y decir lo que realmente sentimos y pensamos es fundamental, y al final de cuentas, todas y cada una de mis visitas han sido atenciones realmente hermosas".

El Seguro Social refrenda su compromiso de otorgar un servicio de calidad y calidez que coadyuve a una vida óptima para los adultos mayores y sus familiares.