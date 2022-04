Agreden a Diputados de Coahuila

SALTILLO, COAH.- Insultos, amenazas y agresiones principalmente en redes sociales es lo que reciben los Diputados Federales de Coahuila luego de votar en contra de la Reforma Eléctrica que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la bancada de Morena.

Jaime Bueno Zertuche señaló que a partir de la campaña que promueven los propios morenistas para según ellos, exhibirlos como "traidores a la patria", los insultos en redes sociales se han incrementado, aunque la mayor parte de los manifestantes son de estados del sur de México.

"Lo que puedo decir es que nosotros como legisladores trabajamos en unidad, sin importar colores partidistas, mientras que a nivel nacional se genera el odio y el divisionismo, como en esta campaña en contra de los que no estuvimos a favor de la Reforma Eléctrica", detalló el funcionario priista.

"Hay denuncias de compañeros que afirman haber sido víctimas de agresiones que van más allá de los mensajes en las redes, como Maryjose Gamboa, diputada del PAN que sufrió un asalto el pasado martes cuando se dirigía a la Cámara de Diputados y relacionó los hechos con respecto a su voto contra la Reforma Eléctrica y acusó a simpatizantes de Morena como los principales responsables de esta acción", indicó.

Jaime Bueno ratificó su postura en contra de la iniciativa que mandó a la Cámara López Obrador, pues no se tomaron en cuenta las opiniones de expertos: "Lo hicimos con plena consciencia, porque no hubo voluntad para modificar esa iniciativa y no se tomaron en cuenta las propuestas para la generación de energía limpia y más barata".

Finalmente, el legislador destacó que en el PRI y en particular en Coahuila se promueve la armonía y la unidad, tal como lo hace el gobernador Miguel Riquelme Solís, al trabajar en coordinación con alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos.