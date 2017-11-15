Ahora sí iniciará entrega-recepción

Saltillo, Coah.- Este miércoles 15 de noviembre inicia formalmente el proceso de entrega–recepción en el Ayuntamiento de Saltillo y en este marco el alcalde Isidro López Villarreal aseguró que se ha dado en tiempo la información relativa a las finanzas municipales al alcalde entrante, contrario a lo que este ha declarado de manera pública.

“Si no lo hubiéramos dado no habría surgido el tema de que se dejarían 120 millones de cuentas por pagar a proveedores, que definitivamente es una deuda pero hablamos de deuda bancaria cero; serán aproximadamente mes y medio lo que se va a dejar que es prácticamente lo que dejó Jericó”, sostuvo.

En cuanto a la caja expresó que dependerá de los fondos que lleguen, aunque la cifra podría ser de entre diez y veinte millones “pero eso se tiene que entregar hasta el primero de enero del siguiente año, al final porque no podemos saber si nos llegan más ingresos, si tenemos algún gasto adicional o si tenemos menos gastos de los programados, eso no se puede entregar definitivo, hasta el día primero de enero del 2018”.

Recordó que ya está conformado el equipo de la actual administración que fue aprobado por Cabildo para dar formalidad al proceso, aunque precisó que las reuniones ya se habían hecho con anterioridad y destacó el hecho de que se tienen grabadas en video.

Buscarán alternativas para taxis

Aunque sostuvo que se espera no aplicarlas, el alcalde de Saltillo adelantó que su administración está buscando alternativas para obtener las placas que no se han podido expedir a los taxistas que recientemente obtuvieron una concesión y que siguen varados por la falta de publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila, de la lista de concesiones otorgadas.