Alerta por quinta ola de Covid

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, dio a conocer que se mantienen los protocolos de prevención contra el COVID-19, pues "es un virus que no tiene palabra" y exhortó a la población a mantener las medidas para evitar más contagios.

"El coronavirus no tiene palabra, por eso es necesario no relajar las medidas y vacunarse, sobre todo aquellos que no se han aplicado el tercer refuerzo después de que ya hayan pasado cinco meses desde la última dosis, pues recordemos que estamos viviendo ya la quinta ola de contagios", detalló el funcionario.

El Secretario de Salud añadió que están alertas para que no se registre otra emergencia sanitaria, pero mucho tiene que ver el comportamiento de la población acerca de que mantenga las medidas de prevención, como el uso de cubre bocas y que se inmunicen contra el COVID, debido a que la mayoría de los coahuilenses tiene únicamente dos dosis de la vacuna.

Cabe señalar que este lunes, el Gobierno del Estado a través del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID, informó que hay 77 nuevos casos en Coahuila sin ninguna defunción, de ellos, 31 son de Torreón, 21 en Saltillo y 8 en Monclova, municipios que encabezan la lista de personas contagiadas.