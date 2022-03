Alertan por fraudes en cabañas

SALTILLO, COAH.- El Ministerio Público en Arteaga ha recibido 15 denuncias por fraudes en rentas de cabañas desde que inició el 2022, cifra que es preocupante ya que se considera alta, así lo señaló el alcalde Ramiro Durán.

"Los fraudes en rentas de cabañas comenzaron a hacerse comunes, por ello es que ya establecimos estrategias con los dueños de estas propiedades y de otros espacios de alojamiento para hacer un frente que detenga a los delincuentes que se dedican a estafar a los turistas", expresó el alcalde de Arteaga.

La policía cibernética rastrea a los responsables de dichos ilícitos, pero por parte del Ayuntamiento también se mantienen las reuniones con el sector turístico del municipio para coordinarse y evitar que los fraudes continúen ocurrieron: "Hay un censo de poco más de 80 cabañeros e invitamos a los que faltan para que se sumen y crear una asociación en la que estén todos registrados y poder así ofrecer una cédula que los valide como prestadores de este tipo de servicios y la gente pueda tener la certeza de que las rentas son reales", comentó.

Ramiro Durán dijo también que el registro no es sobre temas de fiscalización, sino de prevención de fraudes: "No vamos a preguntar si están al corriente en impuestos o tienen algún tipo de adeudo, lo que nos interesa es que los turistas sepan dónde están ubicados y que los turistas no sean víctimas de rentas falsas".

Dichas acciones de prevención están coordinadas con la Secretaría de Turismo, por ello es que la titular de la dependencia, Azucena Ramos participa en las reuniones que se tienen con los cabañeros para establecer los lineamientos de los formularios que los integrarán al registro, finalizó el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán.