Alertan por ola de calor

SALTILLO, COAH.- La Diputada Local Laura Francisca Aguilar Tabares presentó un punto de acuerdo en el congreso del Estado para que en los municipios se implementen módulos de hidratación e información sobre las causas del golpe de calor por las altas temperaturas; además de pedir apoyo en el tema a la Secretaría de Salud.

Lo anterior debido a que la tercera ola de calor golpea a Coahuila y a otros estados, con temperaturas superiores de los 40 grados Celsius que en algunas localidades de la entidad han llegado a 44 y 46 grados, incluso, tras las adversas condiciones climatológicas, ya se han registrado defunciones en la entidad, añadió la legisladora.

“De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde el lunes de la semana pasada se esperaba, como ocurrió, una máxima de entre 40 y 45 grados Celsius en localidades del norte y sur del territorio nacional y según los expertos en la materia, las altas temperaturas que experimenta el país tienen su origen en una circulación anticiclónica que permanece en niveles medios de la atmósfera”, expresó Aguilar Tabares..

“La petición se hace para que las personas no padezcan los golpes de calor y evitar que hayan más defunciones, por ello es necesario que la población este informada sobre las recomendaciones de permanecer a la sombra, tomar mucha agua, ingerir alimentos bien cocidos, no tomar alcohol o bebidas azucaradas, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar en exteriores el trabajo intenso o ejercicio, usar sombrilla, bañarse frecuentemente y no dejar a personas o mascotas dentro de vehículos”, dijo.

Finalmente, la Diputada detalló que algunos de los síntomas de un golpe de calor son mareos, sudoración excesiva, fiebre, enrojecimiento de la piel, aceleración del ritmo cardiaco, dolor de cabeza o convulsiones.