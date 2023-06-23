Alista Miguel Ángel Riquelme Solís entrega de su administración

Saltillo, Coahuila.- Al poner en marcha la construcción de un centro y comedor comunitario en esta ciudad junto al alcalde José María Frustro Siller, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que lo que resta de su Administración trabajará con dedicación para entregar, con gran responsabilidad, la Gubernatura de Coahuila a Manolo Jiménez Salinas.

Agregó que paralelamente se dejarán recursos suficientes para que el hoy Gobernador electo inicie su gestión sin contratiempos, y con el programa de trabajo que estructura, ya desde ahora, en beneficio de la población.

Asimismo, indicó que las y los coahuilenses de todas las regiones resultarán sumamente beneficiados con las acciones que emprenderá la próxima Administración Estatal.

“Ahora me voy a dedicar a cerrar muy responsablemente la Administración Estatal”, y reiteró su agradecimiento a las y los vecinos de los sectores populares de la entidad, porque con su respaldo avalan el desempeño de su gestión al frente del Gobierno de Coahuila.

Agregó que luego de la elección duerme mejor, y que una vez que llegó el 5 de junio hubo una gran satisfacción para él porque no solamente hicieron gobernador a Manolo, sino también ratificaron su Administración.

“También dieron un sello de confianza a lo que hemos trabajado. Sé que les irá mucho mejor; habrá más recursos los próximos seis años porque de manera responsable habré de trabajar con Manolo para cerrar mi Administración y poder generar los recursos el año entrante que le permitan a él también cumplir compromisos”, enfatizó.

En ese sentido, Miguel Riquelme recordó: “En este tema, en los primeros años y, sobre todo, en la pandemia, fue sumamente complicado y difícil, pero nos dedicamos a cuidar lo más sagrado, que son las familias”.

“Pero sobre todo cuidando en todo el territorio que no regresara la delincuencia a Coahuila”.

Agregó que quienes pretenden venir al Estado a cometer ilícitos, inmediatamente se les repele con nuestras fuerzas especiales, pues aquí se salvaguarda la vida de todas y de todos.

Sin soslayar la atención que se presta a la incidencia de delitos del fuero común, dijo que es preciso recordar que lo que verdaderamente valora la gente es la prevención de los conocidos como de alto impacto: “Bajar los homicidios, evitar los secuestros, cuyos altos índices se tuvieron años atrás, y del que no queremos ni acordarnos”.

Sobre el particular, el Gobernador de Coahuila reconoció la labor que en materia de Seguridad Pública lleva a cabo el Ayuntamiento de Saltillo, por lo que felicitó al alcalde José María Fraustro Siller.

Aquí se tiene una Policía que cada día es más confiable y cada día se acerca más a la ciudadanía, y sobre todo que a través de distintas tecnologías hay mejor comunicación entre las corporaciones, pueden llegar en forma inmediata a evitar problemáticas como delitos que afectan el patrimonio familiar.

Por otra parte, llamó a los padres y madres de familia a no descuidar a sus hijos y a evitar deserciones escolares, porque hoy en Coahuila sí hay oportunidades de integrarse al sector laboral de la entidad.

“Hay que hacer un gran esfuerzo en ese sentido, porque hoy Coahuila es distinto, tiene áreas de oportunidad para todas y para todos”, mencionó.

Luego, destacó que el inicio de la construcción del Centro Comunitario y Comedor de la Colonia Valle de las Aves, al suroriente de Saltillo, representa el cumplimiento de un compromiso más del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento con las y los vecinos de éste y sectores aledaños.

El Alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, dijo por su parte que el inicio de la obra que se edifica en la colonia Valle de las Aves, y en la que se invierten 3.2 millones de pesos, forma parte del Segundo Maratón de Obras “Saltillo Nos Une”, que ejerce una bolsa de 200 millones de pesos.

Son obras, añadió, que obedecen a demandas directas de ustedes, que vienen a satisfacer demandas de años y que están encaminadas a mejorar su calidad de vida.

En tanto, la señora Cecilia Franco Saucedo, en representación de los vecinos, agradeció el inicio de la construcción del inmueble, que se entregará en cuatro meses más.

Aníbal Soberón Rodríguez, Director de Desarrollo Social Municipal, detalló que el Centro ocupara 150 metros cuadrados de construcción y también beneficiará a alrededor de 6 mil vecinos de colonias aledañas como El Salvador, Nueva Imagen, Héroes de la Revolución, Fuentes del Pedregal, Salomón Abedrop y Rogelio Montemayor.