Alistan operativos “Regreso a clases”

SALTILLO, COAH.- El comisionado de Seguridad Pública en Saltillo, Federico Fernández Montañez, informó que personal preventivo y de tránsito se instalará de manera estratégica en los horarios de entrada y salida de diferentes planteles educativos por el inicio de nuevo ciclo escolar, por lo que a partir del lunes 28 de agosto se implementará un operativo de regreso a clases.

Fernández Montañez detalló que personal preventivo y de tránsito se instalará de manera estratégica en los horarios de entrada y salida de diferentes planteles educativos: “El objetivo principal es brindar seguridad vial y preventiva a todos los estudiantes que regresan a sus escuelas, el personal estará atento ante cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar”.

De igual manera, explicó que se determinaron las zonas escolares que presenten una vialidad complicada para atender las necesidades específicas en cada una de ellas: “El operativo de regreso a clases iniciará a partir de las 7 de la mañana con cobertura en distintos planteles educativos y los elementos preventivos y de tránsito llevarán a cabo recorridos de seguridad, prevención y vigilancia de manera pedestre y en patrullas”.

Finalmente, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a la población a salir con tiempo de sus casas y conducir con cortesía, a la vez que invitó a los padres y madres de familia a utilizar los lugares destinados para estacionarse para bajar a sus hijos a las escuelas.