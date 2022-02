Alistan paros técnicos

SALTILLO, COAH.- El Diputado y líder de la CTM en Coahuila, Tereso Medina, prevé un panorama complicado en la industria automotriz derivado de la guerra entre Ucrania y Rusia y aunado a la escasez de semi conductores y el alza en el acero, por lo que ya se comienzan a analizar los paros técnicos que es casi seguro que ocurrirán durante el presente año; además de que comenzarán a negociar con las empresas que los trabajadores reciban un 75% de su sueldo, y no solamente el 50%.

"Hay una gran preocupación en la industria automotriz que ya de por sí estaba complicada por la falta de micro chips o semi conductores, además, el precio del acero incrementó y ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, el escenario es más difícil", reiteró el funcionario.

De igual manera, prevé un alza en el costo de los automóviles, toda vez que ya no se dará prioridad a la fabricación de modelos económicos que tienen un costo de menos de 200 mil pesos en el mercado, por lo que el precio de los coches se incrementará durante el presente año, aseguró Tereso Medina.

"No es solamente un problema para el país o para nosotros en Coahuila, sucede a nivel mundial y el gremio automotriz está muy lastimado, tanto en la fabricación de auto componentes, autopartes y el tema de los vehículos en su totalidad, por eso es necesario que analicemos con tiempo los paros técnicos que haremos para que no se pierdan empleos", agregó.

"Si me dan a escoger entre una suspensión temporal o despido masivo en la industria de las auto partes, elegimos los paros técnicos, pero pondremos sobre la mesa la negociación con las empresas para que los trabajadores reciban el 75% de su sueldo, porque con el 50% no podrán completar para los gastos de su casa o de la canasta básica, pues no olvidemos que también habrá inflación", destacó el líder de la CTM.

Es por ello que la CTM se adelantará a analizar los paros técnicos que podrían programarse de acuerdo a cómo avance el impacto en la industria automotriz tras la guerra que inició esta semana entre Rusia y Ucrania, además de que no ha podido solucionarse el tema de los semiconductores, finalizó Tereso Medina.