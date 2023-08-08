Allanan propiedad para centro de rehabilitación

SALTILLO, COAH.- Por tratar de posesionarse de una vivienda abandonada, al menos treinta personas fueron detenidas este lunes en el bulevar Fundadores en Saltillo; trascendió que pretendían instalar un centro de rehabilitación clandestino.

Fue por medio de llamadas de los vecinos que se alertó a la Policía Municipal y a la Fiscalía General del Estado sobre los sujetos que ingresaron a la casa ubicada al oriente de la Capital del Estado, pues no era la primera vez que el grupo de sujetos intentaba apropiarse del inmueble con el mismo objetivo de instalar un centro de rehabilitación contra las adicciones.

Al ser sorprendidos, las autoridades se dieron cuenta de que las personas ya habían comenzado a acomodar diversos muebles y enseres para comenzar a operar de manera ilegal, pero los vecinos reportaron el movimiento y al lugar llegaron los elementos policiacos para detenerlos por medio de un operativo entre municipales y estatales.

Cabe señalar que el titular de Regulación y Fomento Sanitario en Coahuila, Sergio de la Parra, había dado a conocer que en la entidad operan de manera ilegal más de cien establecimientos de este tipo; mientras que la Secretaría de Salud tiene solamente un padrón de 63 anexos regulados; además, durante el 2023 se han registrado en el Estado los decesos de nueve personas que estaban internadas en centros de rehabilitación ilegales, la mayoría de ellos murieron debido a golpes y maltratos de los encargados o también llamados “padrinos”.