Anuncia Miguel Riquelme SA Automotive

Saltillo, Coahuila.- Junto al alcalde José María Morales Padilla, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la llegada a Ramos Arizpe de la empresa SA Automotive, que invertirá 16 millones de dólares con la generación de 500 empleos, y destacó que Coahuila tiene muy buenos indicadores que dan confianza a los inversionistas.

SA Automotive es una empresa dedicada a la producción de interiores para automóviles, cuya inversión es de origen estadounidense. Entre sus principales clientes están Tesla, Ford, GM, Stellantis, Nissan, Rivian, Lordstown, Lucid, Volkswagen y TDM, entre otros.

En su mensaje, el gobernador Miguel Riquelme agradeció el trabajo en equipo del Alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales, además por la conjunción de esfuerzos para poder concretar este tipo de inversiones, lo que habla de la relación entre Municipio y Estado.

Además, destacó la labor del Secretario de Economía del Estado, Claudio Bres, y de su equipo de trabajo, encargado de la política de desarrollo económico de esta Administración.

El Mandatario estatal agradeció a los inversionistas de SA Automotive por haber tomado la decisión de quedarse en Coahuila, al comentar que las empresas tienen que explorar todas las bonanzas de una tierra como la nuestra, y tienen que decidir con cuáles indicadores de esos estados se quedan.

“Estoy seguro que encontraron muy buenos indicadores en todos los aspectos aquí en Coahuila; uno de los más difíciles de encontrar es el de la seguridad, ya que somos uno de los más seguros del País, otro es la mano de obra calificada, y otro indicador es el Estado de Derecho, que tiene dimensiones extraordinarias”, mencionó.

Miguel Riquelme expresó que con la decisión de instalar su planta en nuestro estado, los principales asociados de SA Automotive no estarán decepcionados: “Ya que Coahuila es un estado excepcional, no les vamos a quedar mal”.

Asimismo, informó que en los primeros seis meses de este año se han anunciado 43 nuevos proyectos de inversión en la entidad, y que cerrará el semestre con 44 anuncios.

Recordó que Coahuila es uno de los estados donde se fabrican más autos de combustión interna, y que a la par de ello se empezarán a armar autos eléctricos, lo que duplicará la producción de las armadoras.

En su intervención, Bres Garza destacó que en los primeros cinco meses de este 2023 en Coahuila se han generado más de 29,300 empleos, y que seguramente al cierre del primer semestre del año se contabilizarán más de 30 mil nuevas fuentes de trabajo en el estado.

Agregó que ante una posible recesión en el País, en Estados Unidos y en el mundo industrializado, Coahuila trabaja con lo que tiene en sus manos, y que es brindar las condiciones necesarias para la llegada de empleos bien remunerados y seguros.

Por su parte, José María Morales Padilla, Alcalde de Ramos Arizpe, destacó que hoy es un día de suma importancia para su Municipio, con el anuncio de inversión de SA Automotive.

“El impresionante ritmo de anuncios de inversión, inauguraciones y expansiones de empresa que mantiene nuestro Gobernador, es el fiel reflejo de la confianza y certeza que tienen los inversionistas en Coahuila; aquí hay Estado de Derecho, hay reglas claras para la inversión, además de que existen las condiciones propicias de seguridad, estabilidad laboral y social”, señaló.

El Gerente General de SA Automotive, Ramiro Delgado Ramos, agradeció al Gobierno del Estado por su apoyo para consolidar este proyecto, e hizo un recuento de su empresa, su historia, el número de plantas que tienen y el tipo de producto que ofertan a las principales armadoras.

Acompañaron al gobernador Miguel Riquelme en este anuncio de inversión, además, Juan Antonio Pérez Velázquez, Gerente de Planta SA Automotive; José Alberto Serrano Olvera, Gerente de Desarrollo de Negocios, y Víctor Mohamar Servín, Director General DAVISA.