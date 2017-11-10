Anuncia suicidio en Face

SALTILLO, COAH.- El caso de una mujer, de nombre Verónica Ballesteros, quien anunció su suicidio en la red social Facebook y las razones de su decisión, está dando la vuelta al mundo cibernético.

Acusó que tres hombres y una mujer originarios de Saltillo, Coahuila, quienes le habrían quitado a sus hijos y no le permiten comunicarse con ellos, ni tampoco verlos serían los culpables de su muerte.

“Yo: Verónica Ruby Ballesteros Ibarra, acuso de mi muerte a Abelardo Reyes Meza, junto a sus hermanos, Moraima Reyes Meza y Alexandro Reyes Meza, así como a su esposa la señora Paulita Prado Carlos, todos residentes de la ciudad de Saltillo los cuales me arrebataron a mis hijos y no me han dejado verlos desde hace más de un mes… (sic.)” reza la carta publicada en redes sociales.

Los usuarios reaccionaron con muestras de apoyo y solidaridad, invitándola a seguir luchando por sus hijos y a valerse de las vías legales correspondientes.