Aplica CFE cortes de luz arbitrarios a usuarios.

SALTILLO, COAH.- Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad han comenzado a verse afectados por cortes de energía repentinos, ello debido a que la dependencia argumenta que durante varios meses no se realizaron de forma correcta las lecturas y por ello, los ciudadanos presentan adeudos, y les suspenden la luz de manera arbitraria.

Son varios casos los que se han registrado en Coahuila de familias en esta situación; personal de la CFE llega a los domicilios a hacer los cortes sin previo aviso y sin haber dado alguna notificación, a pesar de que los pagos bimestrales por la energía eléctrica estén al corriente.

Los afectados detallan que al llamar al 071, la operadora les comenta que hay anomalías en los pagos y en los medidores, pero sin dar mayores explicaciones y los envía a las oficinas de la Comisión para que los asesores les digan a detalle lo que ocurre.

Una vez que los afectados acuden a las sucursales de la CFE, les informan que durante varios meses e incluso más del año, su personal no realizó de forma correcta las lecturas de consumo en los medidores y reconocen que se hicieron "al tanteo", por lo que cobran en una sola exhibición el supuesto retraso en los pagos.

Los mismos asesores aceptan que no es error del usuario, sino de la dependencia, pero aun así deben pagarse las cantidades rezagadas de meses para que puedan hacer la reconexión de luz en los domicilios.

Otra de las quejas es que personal de la Comisión Federal de Electricidad no otorga prórrogas para los supuestos adeudos, y las cantidades pueden ir desde los 7 mil pesos o más, lo que impacta en la economía de las familias al no haber tomado en cuenta un gasto extra de esta magnitud.

Aunado a ello, los ciudadanos señalan que en los últimos meses se duplicó y triplicó el monto de recibos de luz, por lo que tuvieron que hacer un esfuerzo para poder pagarlos y con este tipo de situaciones, les es todavía más complicado estar al corriente.

Uno de los ciudadanos que denunció las acciones de la CFE, señaló: "Llegué a mi casa de trabajar y no tenía luz, cuando hablé no me explicaron por qué la habían cortado; yo pago el servicio por aplicación y no tenía ningún adeudo, por eso me extrañó".

El afectado añadió: "Fui a la CFE, primero tuve que esperar casi tres horas para que me atendieran y cuando llegué con la asesora, me dijo que debía 9 mil pesos por todo un año que ellos no hicieron bien la lectura".

El punto importante que señala el afectado es que este adeudo no se refleja en la aplicación de la CFE, ni tampoco le hicieron llegar alguna notificación para que se acercara antes a la dependencia y evitar el corte de luz en su domicilio, a pesar de ser un supuesto error de la CFE.

"Si me hubieran notificado a tiempo, yo hubiera tratado de pagar lo que ellos dicen, porque sabemos que no se les puede ganar y se les tiene que pagar para tener luz, pero jamás me hicieron llegar un aviso, solo llegaron a cortarla; pedí una prórroga para estar al corriente y me la negaron, está todo mal con ellos", externó.

En este caso, el ciudadano hizo el pago y la CFE dio un tiempo de 24 horas para volver a conectar la energía eléctrica en su casa, pero no fue hasta una semana después que finalmente se la restablecieron.

Cabe señalar que para saldar este tipo de adeudo, el ciudadano tiene que acudir a las oficinas y aceptar que va a pagar la cantidad que le refieren, solamente así puede salir en monto en la aplicación de la CFE, de otra manera no es visible y seguirá apareciendo en ceros si es que se está al corriente.

"Tuve que aceptar el cobro y pagué en ese rato, la asesora me dijo que ese mismo día o al siguiente estaría reconectada la luz, pero pasó una semana y no iba a mi casa", señaló.

En este punto, personal de la CFE comete otro error pues no explica al usuario que debe llamar al 071 para decirles que hizo el pago y que se pueda restablecer la energía eléctrica.

"Yo hablé con dos asesoras y una gerente en la sucursal de Ramos Arizpe, ninguna me dijo que yo tenía que hacer la llamada y por eso pasó más tiempo para la reconexión.

AFECTA CFE TAMBIÉN A PRODUCTORES

En Ramos Arizpe, son al menos 30 productores del campo los que viven una situación similar, pero con cobros que sobrepasan los cien mil pesos.

En estos casos, los ejidatarios tienen un subsidio del Gobierno Federal para poder trabajar el campo; sin embargo, también sufrieron los cortes eléctricos pues la CFE desconoce el apoyo que recibían e hizo el cobro de todo un año.

¿QUÉ DICE LA LEY?

La energía eléctrica es un derecho que los mexicanos tienen y en casos como este, donde sin notificación previa y por supuestos adeudos ajenos a los usuarios, estos tienen derecho a establecer un convenio con la Comisión Federal de Electricidad.

Lo anterior está estipulado en el contrato que se realizó con la CFE y está estipulado en la Cláusula 14.

Uno de los supuestos de dicha cláusula es que si es ajuste de facturación deriva porque el medidor falló, vandalismo, por inclemencias del tiempo o bien, malas lecturas, la dependencia tiene que dar doce meses para pagar.

Y aunque la falla es de la CFE y no la responsabilidad del usuario, por lo que no tendría por qué pagar lo que no le corresponde, la prórroga existe y es de un año.

Mientras esto ocurre, la Comisión no tiene derecho de dejar sin luz a las personas, y si ello ocurre, los casos se pueden ir ante un Tribunal Superior para que resuelva a favor del usuario y obligue a la dependencia a respetar el convenio y restablecer la energía eléctrica.