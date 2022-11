Apoya Coahuila estrategia militar

SALTILLO, COAH.- Con 22 vistos a favor y 2 votos en contra del Partido Acción Nacional, legisladores de Coahuila aprobaron la reforma al Artículo 5 Transitorio Constitucional para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles y realicen tareas de seguridad pública hasta el 2028; lo anterior en la Décima Sesión Ordinaria que se llevó a cabo con la presencia del Secretario de Gobierno, Adán Augusto López Hernández y el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Entre las modificaciones a la reforma se encuentra la creación de un fondo de recursos federales que sea permanente y se destine a fortalecer a las corporaciones policiacas en los estados y municipios; además, un 25 por ciento se destinará a aquellos estados que logren mejores resultados en el combate a la delincuencia.

En la reforma también se incorporó la propuesta para modificar el Artículo Segundo Transitorio, en el cual se especifica que será el Consejo Nacional de Seguridad Pública el encargado de determinar el avance en el diagnóstico y los programas en materia de Guardia Nacional.

Por su parte, la diputada panista, Mayra Valdés, sostuvo el rechazo a la militarización que propone el Gobierno Federal: "La Guardia Nacional no ha dado resultado alguno, y el que tengan mandos militares no hará la diferencia, además con Guacamaya Leaks, nos dimos cuenta de que el Ejército tuvo datos de inteligencia para poder atrapar a los líderes del crimen organizado y dar grandes golpes a la delincuencia, y sin embargo no hicieron absolutamente nada con esa información".

La legisladora Valdés González agregó: "Es necesario crear políticas de prevención del delito, usar la tecnología para combatir al crimen organizado y fortalecer a las policías estatales y municipales y de esta manera combatir la inseguridad de fondo, para ofrecerle paz y tranquilidad a las familias mexicanas".