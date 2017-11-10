Apoya Gobernador al deporte coahuilense

Torreón, Coah.-El gobernador Rubén Moreira Valdez refrenda su compromiso con los niños, jóvenes y adultos de todas las regiones de Coahuila al impulsar su sano desarrollo y sus actividades deportivas.

A través de la entrega de apoyos para la adquisición de uniformes deportivos para equipos de béisbol y softbol del municipio de San Pedro, el Ejecutivo estatal busca que estos sectores de la población cuenten con oportunidades de desarrollo que, gracias a la paz alcanzada en la entidad, hoy pueden practicar.

En un breve encuentro celebrado en la Casa de Gobierno, el Gobernador recibió a los representantes del equipo de béisbol Algodoneros de San Pedro y Los Bravos así como a los de softbol Yankis, Panteras y Marcos para hacer entrega de cheques que serán ocupados en la adquisición de uniformes.