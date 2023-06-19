Asesinan a empresario

SALTILLO, COAH.- Gilberto Delgadillo Lomas, de 57 años de edad fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en el interior de su establecimiento denominado “Camarón de Mazatlán”, el quincuagenario tenía una herida hecha con un objeto de metal, aparentemente hoja de cuchillo, incrustada en la parte izquierda superior del cráneo; este es el segundo homicidio que ocurre en la Región Sureste en menos de 24 horas.

Trascendió que la esposa de Gilberto, Patricia Torres, junto con su hija Kenia, acudieron a local ubicado en la Calle Ramón Corona, en la Zona Centro de Saltillo, alrededor de las diez de la mañana para acompañar a su esposo, pero al ingresar al comercio, lo encontraron en un charco de sangre, por lo que de inmediato dieron el reporte al 911; sin embargo, los paramédicos confirmaron el deceso y dieron aviso a la Agencia de Investigación Criminal.

Por su parte, las autoridades informaron que al entrar al local confirmaron que en el lugar se encontraba el cuerpo de Gilberto sin signos vitales en posición cadavérica de cúbito dorsal y tenía un cuchillo enterrado en la parte craneal superior del lado izquierdo; de igual manera, inició la investigación por parte de los elementos de la AIC, mismos que solicitaron videos de establecimientos cercanos para tratar de dar con los responsables del homicidio.

SEGUNDO HOMICIDIO EN DOS DÍAS

Un hombre identificado como Adán “N”, de 33 años de edad, murió el pasado domingo en la noche en Ramos Arizpe tras ser atacado a balazos cuando caminaba por la Calle Chad en la Colonia Manantiales Del Valle.

De acuerdo a los vecinos, tres sujetos lo interceptaron y uno de ellos le disparó en varias ocasiones, los desconocidos huyeron, mientras que Adán logró caminar durante una cuadra más y pedir auxilio; una vez que llegaron los paramédicos de Bomberos, lo trasladaron al Hospital Ixtlero en Ramos Arizpe, en donde falleció.