Asume cargo nueva presidenta del ICAI

SALTILLO, COAH.- Este martes tomó protesta como Presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), la comisionada del Consejo General de dicho organismo, Dulce María Fuentes Mancillas, luego de que aprobó el nombramiento por unanimidad por los Diputados de Coahuila en el Congreso del Estado.

La Legisladora Lizbeth Ogazón Nava, Presidenta de la Comisión de Transparencia de la LXII Legislatura informó que Fuentes Mancillas cuenta con el perfil y aprobó con excelencia los exámenes que se aplicaron a los aspirantes durante la selección del siguiente titular del ICAI.

“La decisión de proponerla para desempeñar el cargo de presidente del ICAI, se hizo con el fin de que existiera una mejora en los procesos de democratización y acceso a la información pública; de igual manera, esto significa una acción afirmativa de género para que las mujeres puedan tener espacios en los que tomen decisiones en órganos de control”, añadió Ogazón Nava.

Por otra parte, Dulce María Fuentes Mancillas expresó que en el plan de trabajo que debe desempeñar, se destacarán los temas de rendición de cuentas, transparencia, gobierno abierto, gobierno electrónico, así como la participación ciudadana: “Iniciamos desde el interior del ICAI para generar planes de acción a corto, mediano y largo plazo y cumplir con la agenda en los tiempos estimados”.

Finalmente, la nueva Presidenta destacó que otro de los objetivos es que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública se fortalezca en cada una de sus áreas, y establecer una comunicación directa con la sociedad y los gobiernos.