Ataca viruela del mono a los varones

SALTILLO, COAH.- El Subsecretario de Servicios de Salud Nacional, Ruy López Ridaura, dio a conocer que la mayoría de los casos identificados de viruela del mono se presentan en pacientes varones, y solamente una mujer ha dado positivo al contagio.

"En Coahuila no se han detectado pacientes, sólo uno en Nuevo León que es el Estado vecino y en el resto del país, son realmente pocos, pero la mayoría son hombres y solamente a una mujer se le asoció con la infección", detalló el funcionario federal.

López Ridaura agregó que no se considera que haya una emergencia sanitaria en México provocada por la viruela del mono, por ello, hasta el momento no se requieren de acciones urgentes como la compra de medicamento para combatir los contagios que se presenten.

"No es una enfermedad como la del Covid y los brotes no son de una velocidad rápida como para levantar una emergencia, debido a eso no vemos la necesidad de adquirir grandes lotes de medicamentos", reiteró.

Cabe señalar que de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud, de los 35 casos en México, 22 se encuentran en la Ciudad de México; mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia internacional este fin de semana por el actual brote de viruela del mono, después de que se declararon ya unos 16 mil casos (cinco de ellos mortales) en 75 países, muchos de ellos en Europa, donde la enfermedad no era endémica.