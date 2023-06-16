Atendemos necesidades de la población

Saltillo, Coah.- Con la representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, Javier Díaz González, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), acompañó al alcalde José María Fraustro Siller en el arranque de la repavimentación del bulevar Jesús Valdés Sánchez, trabajos en los que se invertirán 6.8 millones de pesos.

Esta obra, que se realiza en el tramo del bulevar Centenario de Torreón a avenida Valle Oriente, y que consta de más de 1,700 metros, beneficiará a alrededor de 500 mil coahuilenses, y a vecinos de colonias del oriente de Saltillo, como El Toreo, Puerta del Rey, Santa Cristina, Santa Bárbara, San Ángel Emiliano Zapata o Jardines de los Bosques.

En su momento, el gobernador Miguel Riquelme refrendó su reconocimiento y la felicitación al alcalde José María Fraustro por el trabajo coordinado, por seguir fortaleciendo a Saltillo como la mejor capital de México.

Dijo que hoy inicia una obra que era muy solicitada por las familias y transportistas del sector oriente de la Capital del Estado.

Riquelme Solís agregó que, en el marco del Segundo Maratón de Obras “Saltillo Nos Une”, se emprende la repavimentación del bulevar Jesús Valdés Sánchez.

Señaló, además, que en unión de esfuerzos y de suma de recursos con el Alcalde de Saltillo, se atienden los rezagos y se resuelven los problemas que enfrenta una ciudad dinámica, moderna y altamente industrial, como lo es la Capital del Estado.

Asimismo, el Gobernador aseguró que un tema prioritario es la seguridad, y que con estrategias coordinadas entre las Policías estatales y municipales, Saltillo es reconocida como la ciudad capital con mayor percepción de seguridad en todo el País.

“También trabajamos en equipo para incrementar los estándares de competitividad y ampliar la infraestructura para el desarrollo. Nuestro propósito es que Saltillo sea cada vez más atractivo a las inversiones y mejorar el nivel de las familias en todos los sectores”, expresó Miguel Riquelme.

El Mandatario estatal puntualizó que cada acción que emprenden Estado y Municipio, y cada obra que entregan, representa la solución a un problema de fondo, y que esto es posible porque el alcalde José María Fraustro y su equipo de trabajo son muy sensibles a los requerimientos de la ciudadanía.

Destacó que en la actual Administración Estatal se trabaja con todos los alcaldes para aprovechar al máximo las oportunidades que traerá consigo la industria de la electro movilidad.

“En lo que resta de mi Administración continuaremos trabajando por Coahuila, por Saltillo y su gente, en seguridad, inversión, empleo, infraestructura urbana y servicios de calidad para todos”, puntualizo Riquelme Solís.

Por su parte, el Alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, señaló que la obra que hoy se pone en marcha ya estaba programada como parte del Segundo Maratón de Obras.

Mencionó que estas obras son verdaderas necesidades que la ciudadanía expone, y que el Municipio y el Estado las resuelven.

“El gobernador Miguel Riquelme se ha ocupado de cada uno de los municipios de Coahuila, y le reconocemos el gran apoyo y el firme respaldo que, junto con la ciudadanía, nos permite seguir avanzando y cumpliendo metas”, expuso.

Recordó que en el Primer Maratón de Obras se aplicaron 150 millones de pesos en obras prioritarias para la ciudadanía, y que para este segundo maratón se invierten 200 millones de pesos.

“Vamos a consolidar a Saltillo como la Mejor Capital de México, es nuestro propósito. No sólo es la más segura, y es una de las más competitivas en México; está lista para aprovechar las oportunidades con infraestructura fuerte y de calidad, con servicios públicos suficientes y con elevados estándares”, puntualizó Fraustro Siller.

Sandra Leticia Morales, beneficiaria de la obra, dijo que estos trabajos de repavimentación le darán otra imagen a la ciudad y les cambiará la vida para bien.

“Muchas gracias por cumplirnos, no nos equivocamos en confiar en ustedes y así lo seguiremos haciendo; ustedes son de palabra y sí saben cumplir”, mencionó.

En este arranque de obra estuvieron presentes, además, Jaime Bueno Zertuche, diputado federal; María Bárbara Cepeda Boheringer, diputada local; Mayela Hernández Valdés, síndica presidenta de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, y Virgilio Verduzco Echeverría, Director de Obras Públicas de Saltillo.