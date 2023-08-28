Atiende IMSS a adultos mayores

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de reforzar el compromiso con la atención a derechohabientes adultos mayores, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila desarrolla el plan geriátrico institucional GeriatrIMSS, a través de los hospitales de Segundo Nivel de Atención, con el objetivo de brindar cuidado integral especializada para este sector de la población.

En el marco del Día del Adulto Mayor, el supervisor de hospitales de Segundo Nivel de Atención, doctor José Ascención Preciado Meza, informó, que este programa funciona mediante técnicas eficaces, seguras y costo-efectivas dirigidas al cuidado de los adultos mayores, con las cuales se han logrado disminuir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Estas estrategias se distribuyen a través de diversas áreas de atención del servicio médico con el que cuenta el IMSS: enfermería, nutrición, rehabilitación y sociofamiliar, además de que se da prioridad a los casos que ameritan un manejo interdisciplinario a corto o mediano plazo, para el cuidado y detección oportuna de riesgos y complicaciones.

El doctor Preciado Meza destacó que en esencia, GeriatrIMSS busca favorecer el envejecimiento saludable; establecer acciones de prevención primaria para detectar factores de riesgo y limitar el desarrollo de síndromes geriátricos que afecten la capacidad funcional; implementar estrategias integrales de atención y capacitación interdisciplinarias dirigidas a disminuir mortalidad, morbilidad, discapacidad, estancia hospitalaria y costos de los principales padecimientos en este grupo etario.

En ese sentido, agregó que para lograr estos objetivos, se trabaja constantemente en capacitar a los diferentes profesionales de la salud que intervienen en la atención del adulto mayor; desarrollar la investigación clínica en este ámbito y transitar a una atención diferenciada en el adulto mayor; vincular

la atención médica entre los tres niveles de atención y conjuntar las acciones de Prestaciones Económicas y Sociales en beneficio de la persona mayor.

Subrayó que además, el IMSS ha implementado la estrategia “8 Prácticas de Cero Discriminación a las Personas Adultas Mayores”, que contribuye a respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la protección de la salud en grupo de la población.

Con lo anterior, el Seguro Social refrenda su compromiso de otorgar un servicio de calidad y calidez que coadyuve a una calidad de vida óptima, tanto para el paciente como para sus familiares.