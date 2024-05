Atiende Salud plaga de chinches.

SALTILLO, COAH.- El titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, dijo que al momento se han atendido a través de esa dependencia 20 reportes relacionados con la presencia de chinches, mismos que provienen de diferentes colonias ubicadas tanto en Saltillo, Ramos Arizpe, Piedras Negras y Torreón.

Ante estas solicitudes de apoyo, el personal de la dependencia ha respondido de manera inmediata, llevando a cabo acciones de fumigación y limpieza en colaboración con los gobiernos municipales, afirmó el funcionario estatal.

Aguirre Vázquez destacó que estos insectos no representan un peligro para la salud humana, ya que se trata de una especie fitófaga que se alimenta de hojas y no transmite enfermedades y destacó que se basa en estudios realizados en el laboratorio estatal, donde se confirmó que los especímenes no son portadores de ninguna patología.

Sin embargo, el Secretario de Salud advirtió que los ambientes con acumulación de basura y maleza son propicios para la proliferación de estas plagas. Por lo tanto, enfatizó la importancia de mantener la limpieza en hogares y terrenos para prevenir su reproducción.

"Muchas veces el problema radica en el entorno donde se encuentran estos insectos. Hemos observado que su presencia cerca de escuelas o en colonias coincide con la existencia de maleza y basura en exceso, lo que favorece su reproducción. Por ello, trabajamos en coordinación con los municipios para realizar una limpieza adecuada en estas áreas", señaló el secretario.

Para el control de la plaga, se utiliza insecticida, aunque Aguirre Vázquez reiteró que este no representa un riesgo para la salud humana; no obstante, se continuará con la fumigación como medida preventiva, mientras se promueve la limpieza como la estrategia más efectiva para combatir la proliferación de chinches.

"La recomendación principal es mantener una buena limpieza, especialmente en los alrededores de terrenos baldíos con acumulación de basura y maleza, que son condiciones ideales para la reproducción de estos insectos", concluyó el Secretario en Coahuila.