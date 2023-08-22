Aumentan casos de progenitores suicidas

SALTILLO, COAH.- Alrededor de 230 suicidios se han registrado durante el presente año 2023 en Coahuila, cifra que está por alcanzar a la del año 2021, mismo que cerró con 281 casos de personas que se quitaron la vida.

De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, la Región Sureste encabeza la lista con 72 eventos de esta naturaleza; sin embargo, el corte de las estadísticas es hasta el pasado 13 de agosto, a partir de esa fecha se han registrado al menos 5 casos más en esta parte de Coahuila.

Hasta esta misma fecha, le sigue la Región Laguna, con más de 57 casos, posteriormente la Región Norte con 47 personas de distintas edades que acabaron con su existencia, luego la Región Centro con 37 y finalmente la Región Carbonífera, con 23 casos.

Cabe señalar que una de las situaciones que se han acrecentado en el presente año se trata de padres o madres que deciden suicidarse a pesar de estar en compañía de sus hijos menores de edad, incluso bebés, mismos que han presenciado la muerte de sus progenitores.

Uno de los hechos más recientes y que causó gran consternación en la ciudadanía ocurrió en Saltillo el pasado 15 de agosto, cuando una joven identificada como Brenda Yazmín fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio en la colonia Morelos; encima del cuerpo estaba su hija de dos años, acurrucada con su madre.

De acuerdo a Idalia Ramírez, madre de Brenda, la joven madre subió a su recámara desde la una de la tarde horas para dormir una siesta con su hija; pasó el tiempo y le pareció extraño que no bajara, por lo que abrió la puerta de la recámara y encontró a su hija suspendida del clóset, con el cuerpo encima de un cesto de basura y su nieta arriba de ella.

Como este, han sido varios los casos similares de padres y madres que se quitan la vida a pesar de estar con sus hijos, por lo que autoridades del sector salud llaman a acudir a centros de atención a aquellas personas que se encuentran en etapas de depresión y ansiedad, y puedan encontrar una solución.