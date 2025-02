Aumentarán medidas de seguridad y vigilancia

SALTILLO, COAH.- Luego de que un conductor de tráiler fuera atacado a balazos en la carretera Monterrey – Saltillo, el titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó que se están implementando medidas para reforzar la seguridad en la zona limítrofe entre Coahuila y Nuevo León.

Fernández Montañez explicó que actualmente existen tres filtros de seguridad en los límites de ambos estados, pero que, en respuesta a los recientes incidentes, se está trabajando en una estrategia para extender la vigilancia hasta la franja divisoria entre Coahuila y Nuevo León.

En este sentido, indicó que se ha acordado un mando coordinado con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales de Coahuila que permita reforzar la seguridad en la zona.

"Hay una coordinación entre los titulares de las distintas instituciones estatales y federales para poder llegar hasta la franja divisoria, para prevenir que estos incidentes continúen", señaló el fiscal.

A pesar de que los ataques han ocurrido en territorio de Nuevo León, Fernández Montañez mencionó que hay tramos cercanos donde se puede intervenir para evitar que situaciones similares ocurran.

En este sentido, explicó que, aunque los incidentes llegan al filtro de Kimberly, donde se brinda el auxilio por parte de policías de Coahuila y se turna el caso a las autoridades de Nuevo León, es importante mantener la vigilancia en el estado de Coahuila.

"Tenemos que estar pendientes y actuar de manera coordinada. No debe ser que, si no ocurre en nuestro estado, no intervengamos. Debemos buscar estrategias mixtas y coordinadas para prevenir estos hechos", expresó.

El Fiscal también subrayó que, en los últimos días, se han registrado incidentes tanto en la carretera libre como en la autopista; como parte de las nuevas medidas, se anticipa que, en menos de una semana, se instalarán puntos fijos de seguridad en la zona para reforzar la presencia de las autoridades.

Finalmente, Fernández Montañez mencionó que la Guardia Nacional continúa siendo un actor clave en las labores de seguridad, colaborando con las autoridades locales para combatir este tipo de situaciones.