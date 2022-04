Avalan diputados no votar en revocación

SALTILLO, COAH.- El Presidente del Congreso de Coahuila, Eduardo Olmos expresó que se resalta lo dicho por el primer priista, Miguel Ángel Riquelme Solís en el pronunciamiento que hizo a no acudir a votar en la próxima revocación de mandato que promueve el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Hubo un consejo político estatal y en el marco de ese evento se dio una postura partidista hacia los priistas en función de lo que pensamos y consideramos como un proceso de ratificación que no emana desde la oposición y las condicione que lo ameritan" detalló el funcionario.

De igual manera, Eduardo Olmos destacó: "El Gobernador de Coahuila habló de su postura personal y se la trasmitió a los priistas, el mensaje no se hizo a la población en general, no se habló de generar una postura a favor o en contra sino una postura de no participar".

Así mismo, opinó: "Me resulta preocupante el nivel de desinformación que existe en los datos que le llevan al Presidente López Obrador de los temas, porque pareciera que en el momento en el que emite sus declaraciones, no trae la película completa; los que vivimos el evento nos dimos cuenta de cuál era la postura en el marco de un evento político, haciendo uso del tiempo personal, no en horario de trabajo".

Y al contrario de lo que sucedió durante el consejo político del PRI, la historia es otra por parte de la federación, subrayó el legislador: "Me resulta muy preocupante que se utilice la tribuna en la que se han vertido opiniones en la mañanera para abordar estos temas, porque la respuesta del Gobierno Federal sí fue en horario de trabajo, con recursos públicos y utilizando medios de los que están tratando de acusarnos a nosotros, me parece que hay que ser prudentes, pero puntuales".

Finalmente, Eduardo Olmos consideró que regresar el subsidio en las regiones fronterizas del país a los precios de las gallinas es meramente político: "Es un momento electoral importante para ellos y no cesan en los esfuerzos para obtener beneficios propios, más allá de lo que es bueno y positivo para México y la economía, solo es atajar el momento electoral".