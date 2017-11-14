Avance en materia de desaparecidos

Ciudad de México.- Coahuila registra importantes avances en materia de búsqueda de desaparecidos y atención a sus familiares, aseguró Yolanda Morán Isaís, coordinadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).

Con ello, la norteña entidad se coloca como el estado que más ha avanzado en este rubro con las familias, ya que cada mes se tienen mesas de trabajo en donde participan el Gobernador, su gabinete, funcionarios de la ONU, o la Cruz Roja.

“Sí hay un estado avanzado, es el de Coahuila”, recalcó.

Entre los avances más importantes, Morán mencionó el de la Ley de exhumación e identificación, misma que no existe en el país.

“Hay mucho avance legislativo, hay mucha voluntad política por parte del gobernador, hay mucho trabajo.

“Tenemos también apoyo de una agrupación de colombianos (Open Society), aporta esa ayuda y estos con su experiencia ya tienen meses este año integrados a la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas, trabajando con ellos, analizando cómo hacen las cosas”, dijo.

Trabajo y apertura por parte del Gobierno que encabeza Rubén Moreira, insistió, sí ha habido y se refleja en ciudades como Allende, ciudad que hoy ‘tiene vida’ y a donde regresaron cientos de familias desplazadas.