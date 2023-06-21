Avanza tipificación de delito de acecho

SALTILLO, COAH.- Felipe Mery Ayup, Magistrado Presidente del Poder Judicial en Coahuila dio a conocer que dentro del próximo periodo del Congreso del Estado puede quedar tipificado el delito de acecho; además de que se entregarán a los Diputados Locales un paquete de acciones positivas en favor de las mujeres para que queden quedar aprobadas dentro del Código Penal del Estado.

Dicho delito se castigará hasta con dos años de cárcel y multa a quienes incurran en acciones de seguir, espiar, llamar por teléfono para ofender, publicar en redes sociales mensajes y establecer contacto no deseado por la otra persona; señaló el Magistrado Presidente.

De igual manera, Mery Ayup expresó: “La tipificación busca castigar y no confundir con otros delitos como acoso, hostigamiento sexual o amenazas, el mobbing o bullying, diferenciando que tiene unas características notorias, como el imponer repetida y persistentemente vigilancia, comunicación y contacto no deseado”.

Por otra parte, el funcionario estatal comentó: “Estamos trabajando en la nueva aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y cómo lo vamos a implementar, ya estuvimos en la Cámara de Diputados y en la Tribuna solicité los recursos para que se aplique una justicia civil más oral, porque no tenemos salas y hay una necesidad de carácter material y capacitación con respecto al tema”.

Finalmente, informó que es necesario más personal en los juzgados y con la implementación del nuevo Código, se requiere de un mayor recurso: “La transición debe ser en los próximos 4 años, toda vez que se publicó el pasado 7 de junio para que podamos comenzar a trabajar con él”.