Avanzan en control de incendio forestal

SALTILLO, COAH.- El incendio forestal que se registra desde el pasado miércoles en en San José de los Nuncio, en el área conocida como “Las Maravillas”, lleva un poco más de un 60 por ciento de avance en control y un 40 por ciento en liquidación.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y señaló que el área afectada estimada es de 175 hectáreas, con 40 por ciento de matorral, 55 por ciento de pastizal y 5 por ciento de arbolado adulto, pero será hasta que finalice el control del incendio que se hará una evaluación precisa de la superficie y vegetación afectadas.

De igual manera, la SMA afirmó que continuaron las condiciones meteorológicas extremas durante toda la jornada, con temperaturas superiores a 37 grados centígrados y humedad relativa menor al 19 por ciento, lo que dificulta las labores de combate y liquidación por parte de los 94 brigadistas asignados al incendio, además de representar un riesgo a su integridad.

En estas labores participaron, coordinados a través del Mando unificado, dependencias y brigadas como SMA, CONAFOR, Brigada Rural Mesa de Las Tablas, Brigada Rural Los Lirios, Municipio de Saltillo, Municipio de Ramos Arizpe, Municipio de Arteaga, Amigos de la Sierra, CONANP y Secretaría de la Defensa, sumando recursos materiales que incluyen dos helicópteros del Gobierno del Estado: un Bell 206 L4 necesario para labores de logística y sobrevuelos de valoración que permiten adecuar la estrategia a seguir en la atención del incidente; así como el UH XB-OUV, para la descarga de retardante de fuego.

Continúa el apoyo además de dos helicópteros MI de la Fuerza Aérea Mexicana, con matrículas 1717 y 1709, con capacidad de descarga de 2,500 litros de agua en cada viaje, que se emplean para enfriar los puntos más difíciles en los frentes del incendio, donde trabajan los brigadistas en la elaboración de las brechas cortafuegos.