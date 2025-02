Avizoran fuerte crisis en PEMEX

SALTILLO, COAH.- El Diputado local del PRI, Álvaro Moreira Valdés, lanzó fuertes críticas al Gobierno Federal por el manejo de Petróleos Mexicanos (Pemex), calificando como "terrible" la inversión de recursos públicos en una empresa que, según señaló, continúa siendo improductiva y mantiene una creciente deuda millonaria, sin que las promesas de mejora se hayan cumplido.

"El Gobierno Federal se comprometió a que el precio de la gasolina no superaría los 24 pesos por litro y a fortalecer a Pemex, pero lo que vemos es una empresa que sigue acumulando deudas y no alcanza las metas de producción que se plantearon desde hace años", afirmó el legislador.

Moreira recordó que la expectativa para 2024 era que Pemex produjera más de 2 millones de barriles de petróleo diarios, pero la realidad está lejos de ese objetivo, ya que apenas alcanzó 1.6 millones; además, cuestionó la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, que hasta el momento no ha comenzado a operar.

"La refinería no produce, Pemex necesita una cirugía mayor. Están metiendo dinero de los mexicanos en una empresa que no se recupera, mientras seguimos dependiendo de las importaciones de gasolina. Es preocupante porque nuestro petróleo sigue aquí, pero la refinería no refina", añadió.

El diputado también señaló que Pemex acumula una deuda superior a los 20 mil millones de dólares y enfrenta serios problemas con proveedores, a quienes no se les ha pagado.

"Es algo que hemos escuchado muchas veces. Hace años prometieron que el problema se resolvería rápido, argumentando que era culpa de gobiernos anteriores, pero Morena hizo lo mismo en campaña y el problema no solo sigue, sino que está peor", comentó.

Para Moreira, el manejo actual de la empresa es una repetición de los errores del pasado: "Lo que propone el Gobierno Federal no llevará a nada, una vez más. Siguen invirtiendo dinero que proviene del bolsillo de los mexicanos, pero ese dinero se está desperdiciando", dijo.

Finalmente, el legislador hizo un llamado a buscar soluciones reales para el rescate de Pemex, subrayando la urgencia de pagar a los proveedores y reestructurar la empresa para frenar el endeudamiento, antes de que el problema crezca aún más.