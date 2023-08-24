Balean a coahuilenses en Matehuala

SALTILLO, COAH.- El alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, confirmó acerca de una familia que fue baleada al salir de Matehuala por parte de un grupo de hombres armados que pretendían asaltarlos y destacó que los hechos ocurrieron en la Carretera 57, pero no dentro del territorio coahuilense, alrededor de las dos de la mañana de este jueves.

Durán García detalló que el conductor identificado como Irving viajaba junto con su esposa y su hijo de dos meses de edad, cuando escucharon detonaciones que hicieron hacia su vehículo y posteriormente, una de las balas se impactó en el hombro del padre de familia; a pesar de las advertencias de que se detuvieran, el conductor logró llegar hasta uno de los puntos de vigilancia instalados en los límites de Coahuila con Matehuala, donde solicitaron apoyo de las autoridades locales.

“La familia logró llegar hasta Arteaga y ahí los atendieron elementos de la Policía Municipal y Protección Civil, mismos que los resguardaron y trasladaron a la víctima a un hospital privado de Saltillo; la familia es de la Región Sureste, pero no podemos especificar de qué municipio para proteger su identidad por seguridad”, explicó el alcalde.

De igual manera, Ramiro Durán señaló que se dio parte a la Fiscalía General del Estado para que se levantara una carpeta de investigación, mientras que la esposa de Irving y el pequeño bebé resultaron ilesos.

Cabe señalar que la familia se dirigía hacia Saltillo durante la madrugada, cuando un vehículo se colocó detrás de ellos y el sujeto comenzó a utilizar las luces altas par que se detuvieran, lo que puso en alerta al coahuilense y decidió avanzar en lugar de detenerse, lo que provocó que los delincuentes comenzaran a balear el coche y uno de los proyectiles lo hirió en el hombro izquierdo, sin que la lesión fuera de gravedad.