Beneficia 4T sólo a simpatizantes

SALTILLO, COAH.- María del Carmen Ruiz Esparza, encargada del Despacho de la Secretaría de Educación en Coahuila dio a conocer que el Programa de "Escuela de tiempo completo" solamente se aplicó en ocho municipios del Estado, mismos que son gobernados por Morena, por lo que la Federación da favoritismo a su partido.

"No tenemos mayor información del programa porque la Secretaría del Bienestar no nos proporciona datos, nosotros como Secretaría de Educación tenemos que ir directamente a los planteles para preguntar los lineamientos y saber cómo funciona; en ese sentido, no tenemos acceso por parte del Gobierno Federal para saber cómo es que se aplica y el procedimiento", detalló la funcionaria.

Ruiz Esparza añadió que dicho programa está dentro de "La escuela es nuestra" y es cien por ciento federal; sin embargo, no fueron equitativos al implementarlo en Coahuila, porque son solamente tres los municipios beneficiados para que a los alumnos se les proporcione alimentos".

La Encargada del Despacho de la Secretaría de Educación también lamentó que no se haya tomado en cuenta a las comunidades rurales para que llegara el programa: "Es cero apoyo por parte del Gobierno Federal hacia esos sectores, debieron ser más considerados con la población de los ejidos en donde tienen la necesidad de este tipo de ayudas para los estudiantes".

Bajo el modelo educativo de las Escuelas de Tiempo Completo, la jornada escolar se amplía de 4 a 6, o hasta 8 horas para ampliar las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, con actividades didácticas con apoyo de tecnologías digitales, que les permiten fortalecer su formación en Matemáticas, Lectura y Escritura, así como Arte y Cultura; al tiempo que se les brinda la alimentación a los menores.