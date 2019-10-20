Cambiarán la vida de cinco “Guerreras”

Saltillo, Coah.- Serán 5 las pacientes a quienes se les llevará a cabo la reconstrucción mamaria a través del programa “Cambiando Vidas”, de la Secretaría de Salud de Coahuila (SS).

“Este esfuerzo es gracias al apoyo incondicional del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y al proceso de reingeniería en el Sector Salud, que más coahuilenses pueden contar con apoyos y beneficios para una mayor calidad de vida”, aseguró Roberto Bernal Gómez, titular de la SS.

Este esfuerzo es gracias al apoyo incondicional del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y al proceso de reingeniería en el Sector Salud.

La cita es del 21 al 24 de octubre en el Hospital General de Saltillo (HGS), en el que 5 pacientes femeninas recibirán un expansor mamario. Además recibirán un tratamiento y seguimiento médico de varios meses hasta que se les pueda colocar el implante mamario, totalmente gratuito.

Bernal Gómez informó que en este seguimiento médico tras recibir el expansor, se les aplicará a las pacientes cierta cantidad de líquido hasta que se expanda la piel y puedan ser programadas para la colocación del implante mamario.

“Estas 5 mujeres, 4 de Saltillo y una de Sabinas, ya se encuentran dadas de alta de su tratamiento por cáncer de mama, y es parte de la atención integral tras su paso por los tratamientos de quimioterapia y radioterapia”, afirmó Bernal Gómez.

Asimismo, el titular de Salud en Coahuila indicó que fueron 40 las personas registradas para esta reconstrucción mamaria, pero 5 de ellas fueron las candidatas idóneas para este procedimiento, tras ser valoradas por médicos de alta especialidad.

Asimismo, mencionó que la obesidad es uno de los factores que impiden considerar como candidatas idóneas a muchas personas para la mayoría de los procedimientos que se pueden realizar.

La cita es del 21 al 24 de octubre en el Hospital General de Saltillo (HGS).

En este procedimiento estará apoyando de manera totalmente altruista el Colegio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva de Coahuila, así como 11 médicos del Hospital Universitario de Monterrey, coordinados por el doctor Mauricio García; y 2 cirujanos plásticos de la Unidad Médica de Torreón, todos coordinados por el doctor Rufino Iribarren, de Saltillo.

Participan además, el Patrimonio de la Beneficencia Pública (PBP), federal y estatal, con lo cual la unión de esfuerzos hace que el programa “Cambiando Vidas” continúe beneficiado a más coahuilenses.