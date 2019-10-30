Causa Polémica video del Obispo en un bar

Saltillo, Coah.- El Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, fue captado disfrutando de unas cervezas en el bar Chachos, situado en la zona centro de Saltillo.

El video se volvió viral (en Facebook, Twitter y WhatsApp) y generó polémica en redes sociales; sin embargo, imperaron las manifestaciones de apoyo al sacerdote para hacer con su tiempo libre lo que desee.

“Está bien el sacerdote es tal cual cuando trae la sotana, pero fuera de ahí yo considero es un hombre común con las mismas necesidades del ser humano (yo pienso)”.

“Qué tiene de malo que un mortal se refine unas bebidas? No son dioses, son humanos, el día que se acabe el celibato se solucionará un gran problema, que tengan esposa, hijos, y quizá una cerveza, ningún mandamiento dice, no pistearás...”, apuntó otro perfil de la red social.

Un saltillense que se encontraba en el mismo bar grabó al líder de la Iglesia Católica en Coahuila, junto a su asistente y en compañía de otros dos jóvenes.

Se informó que el joven fue captado grabando al Obispo, y éste y sus acompañantes le prohibían al momento salir del bar, sin embargo, posteriormente el video comenzó a circular a través de redes sociales.

“Desconozco sobre el tema por eso pregunto: los sacerdotes, obispos, etc. ¿Tienen prohibido tener amigos y salir a tomar alguna bebida con ellos? Si no es así, dejen vivir... Qué poca del tipo que lo exhibió, deberían de exhibirlo a él por andar grabando a la gente sin su autorización”, expuso otro usuario en redes.

De igual forma, surgieron un sin fin de: “¡Salud!”, “Se ve PADRE el bar”, “Cristo tomaba vino con sus compas...” o “Va a convertir el agua en chelas”.