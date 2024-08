Celebran triunfo de arquera olímpica.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como una forma de reconocer su exitoso desempeño en las Olimpiadas de París 2024, al obtener la medalla de bronce para México, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe homenajeó a la arquera Ana Paula Vázquez Flores al entregarle la llave de la ciudad.

Cientos de asistentes se dieron cita en la Plaza de Armas para participar en la ceremonia especial, en la que por primera vez en la historia de este municipio se brindó la máxima distinción a un ciudadano destacado.

A nombre de los integrantes del Cabido, y de los habitantes de Ramos Arizpe, el alcalde Chema Morales Padilla entregó la llave de la ciudad en bronce, y un apoyo económico de 250 mil pesos para el impulso de su preparación deportiva.

"Tu última flecha en la competencia de tiro con arco fue un tiro perfecto, cristalizó todo el esfuerzo y dedicación para convertirte en la atleta que hoy eres. Nos diste la esperanza y la enseñanza de que con trabajo, esfuerzo y dedicación todo se puede lograr. Tu legado perdurará en el tiempo y serás recordada como la primera medallista olímpica de Ramos Arizpe, hablar de Ana Paula Vázquez será siempre un sinónimo de motivación para todos, principalmente, para nuestros niños", destacó el edil.

Un show de fuegos artificiales enmarcó la fiesta popular en la que Ana Paula Vázquez agradeció el apoyo de familiares, amigos y autoridades a lo largo de su carrera deportiva.

"Mi familia me dio todo su amor y apoyo, nunca me han soltado, incluso en mis errores, de manera que eso sirvió para hacer bien las cosas. Todos los niños que están aquí presentes pueden ser tan capaces como yo, se requiere de mucho trabajo y esfuerzo, pero sí se puede y sí se pudo, y más si tienen el apoyo de su familia. Ramos Arizpe tiene a su primera, pero no a la última medallista olímpica"; expresó la joven.

Los asistentes aprovecharon la oportunidad de fotografiarse con la homenajeada, además de contemplar el arco que utilizó la ramosarizpense en las Olimpiadas de París 2024.

Ana Paula Vázquez Flores nació en Ramos Arizpe y en su carrera destacan triunfos como la Medalla de Oro en la Olimpiada Nacional de 2014; Medalla de Oro en prueba de arco por equipos en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018; subcampeona de la Copa Mundial de Salt Lake (2018); Medalla de Plata en el Mundial sub-21 de Madrid (2019); Integrante del equipo que representó a México en las Olimpiadas de Tokio 2020 que avanzó a cuartos de final.

En 2023 se hizo acreedora a la presea "Miguel Ramos Arizpe", reconocimiento en vida por parte del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe por su destacada trayectoria deportiva.

Integrante de la Delegación Mexicana en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, en la que logra medalla de bronce en la competencia de tiro por equipos siendo la primera medalla en dicha categoría obtenida para México.